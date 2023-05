Darkest Dungeon 2: versione 1.0 disponibile da oggi, dettagli su contenuti e piani post-lancio

Oggi Darkest Dungeon 2 esce dall'accesso anticipato, con la versione PC che sarà disponibile dunque per l'acquisto sia su Steam che su Epic Games Store nel giro di pochissime ore. Per l'occasione il team di Red Hook Studios ha elencato quali contenuti sono disponibili nella versione 1.0 e quali sono piani per il supporto post-lancio.

Come riportato in un post per la community su Steam, al lancio Darkest Dungeon 2 comprenderà 12 classi di personaggi giocabili e una campagna principale composta da 5 Atti. Ogni atto rappresenta "una spedizione impegnativa in cui formi un gruppo di 4 eroi e ti avventuri in una serie di regioni mortali con l'obiettivo di raggiungere la Montagna, che ospita un imponente boss finale".

Gli ultimi due atti e il dodicesimo personaggio giocabile, The Flagellant, saranno contenuti completamente inediti che verranno introdotti nella versione 1.0, a cui si aggiungono altre novità come obiettivi da sbloccare e nuove funzionalità, che saranno elencate nel dettaglio con le note della patch che verranno pubblicate successivamente.

Il lavoro di Red Hook Studios in ogni caso non termina qui, ma anzi gli sviluppatori hanno in programma di supportare Darkest Dungeon 2 a lungo, come visto anche per il suo predecessore. Lo studio afferma infatti di avere in programma una serie di aggiornamenti gratuiti, che introdurranno sia nuovi contenuti che modifiche per migliorare l'esperienza di gioco. Tra questi sono stati menzionati nuovi mostri (The Collector e Gaunt Chrirugeon), skin per gli eroi e modifiche al bilanciamento sulla base dei feedback dei giocatori. Inoltre, in futuro gli sviluppatori apporteranno delle modifiche per facilitare il modding del gioco.

Infine, dal post apprendiamo che tutti coloro che hanno acquistato il primo gioco della serie potranno comprare Darkest Dungeon 2 a un prezzo scontato per un periodo limitato di tempo, anche se al momento non sono disponibili ulteriori informazioni su tempistiche ed entità dello sconto.

In ogni caso, prima di decidere per l'acquisto o meno, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Darkest Dungeon 2 realizzata da Simone Tagliaferri.