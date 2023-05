Anime Nintendo, cronistoria degli adattamenti animati dei videogiochi più amati della grande N

Ciononostante, nel corso degli anni la Grande N ha investito costantemente in questo settore, sfornando grandi successi (sì, Pokémon, stiamo parlando di te!) e piccole chicche mai arrivate in Occidente e poco conosciute. Ora mettetevi comodi, preparate i popcorn e viaggiate nel tempo con noi in questa retrospettiva dedicata alle prime produzioni animate targate Nintendo fino agli anni '90!

Nei cinema di tutto il mondo in questi giorni si sta celebrando la Super Mario Bros. mania: il lungometraggio dedicato alla celeberrima saga si è rivelato il film animato col miglior debutto di sempre, ma Nintendo non è nuova a questo genere di contaminazioni con l'industria dell'audiovisivo. Sicuramente vi tornerà in mente lo sfortunato predecessore live-action di Super Mario Bros. - il film che, a differenza della sua controparte odierna, non è riuscito a parlare al grande pubblico ed è finito nel dimenticatoio.

Una Principessa da salvare

La storia è sempre la stessa, ma il finale nasconde una sorpresa...

Siamo nel 1986, Super Mario Bros. è uscito su Famicom da poco più di un anno, ma è già un successo. Con l'intenzione di spingere ancora le vendite, Nintendo unisce le forze con Grouper Production, casa di produzione nota principalmente per gli anime di Hello Kitty, per realizzare il primo lungometraggio animato dedicato alla serie intitolato Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach!.

Nel film Mario, proprietario di un supermercato (e non un idraulico!) insieme a suo fratello Luigi, fa una partitina notturna sul suo Famicom, quando la Principessa Peach esce dal televisore per chiedergli aiuto: il famelico Bowser vuole rapirla e ci riesce senza troppi problemi. Ancora incredulo per l'accaduto, Mario nota che tutto ciò che resta dell'apparizione di Peach nel salotto della propria casa è il suo ciondolo, che finirà per essere ciò che lo catapulta nel Regno dei Funghi. Infatti, un eremita ha inviato il cane Kibidango alla ricerca dei due fratelli, chiedendo loro di salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser che vuole sposarla senza il suo consenso.

Così Mario, Luigi e Kibidango si destreggiano tra un "livello" e l'altro combattendo contro i nemici che affollano il Regno dei Funghi arrivando fino a sconfiggere Bowser e salvare Peach. Fin qui tutto regolare: ci aspetteremmo un lieto fine per il nostro Mario, eroe di mille avventure inguaribilmente innamorato della principessa. E invece no: a sorpresa, il cane Kibidango si trasforma nel Principe Haru, vittima di una maledizione di Bowser nonché - udite, udite - il promesso sposo della Principessa Peach. E Mario, col cuore in frantumi, torna a casa accettando l'amara verità: la sua principessa è in un altro castello.

Nonostante non sia mai stato rilasciato ufficialmente al di fuori del Giappone, questo film è un primo esperimento che introduce alcune convenzioni che diventeranno ricorrenti nella serie e al contempo punti di rottura con la storia a cui siamo abituati. In una sola ora di durata, Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach! ha portato sul grande schermo delle caratterizzazioni dei personaggi in linea con quanto sviluppato nei videogiochi ma anche linee narrative non canoniche come quella di Haru. Nel complesso il risultato non è dei migliori: siamo davanti a un film frammentario, pieno di momenti musicali non contestualizzati e ricco di effetti sonori riciclati in una resa piuttosto kitsch. Inoltre, i personaggi della serie dovevano ancora uscire davvero dal loro guscio: ad esempio, la rappresentazione di Peach è quanto di più distante possa esserci da quella odierna, forzando la Principessa unicamente al ruolo di damigella in pericolo e di fidanzata.

Mettendo in pausa al momento giusto si può vedere il momento esatto in cui gli si spezza il cuore!

Negli anni successivi l'idraulico italo-americano riceve un nuovo adattamento seriale che segue la popolarità dei giochi fuori dai confini giapponesi arrivando fino in Italia, ovvero il Super Mario Bros. Super Show, una serie prodotta dall'americana DiC Entertainment nel 1989 che alterna in ogni sua puntata momenti dal vivo a episodi animati dai toni scanzonati. Tra un rapimento della Principessa Peach e un piano malefico di Bowser da sventare, riassunto esaustivo della maggioranza delle puntate, ciò che merita una menzione d'onore è la sit-com in cui Mario e Luigi sono interpretati rispettivamente dal wrestler della WWF Lou "Captain" Albano e Danny Wells. I due sono protagonisti di scene di vita quotidiana, alle prese con la loro ditta di idraulica e col cibo tipicamente italiano, il tutto condito da un fintissimo accento nostrano (e un ancor più finto "Hey, paisanos!" in apertura a ogni puntata) e una comicità slapstick molto marcata.

E a proposito di Italia, la localizzazione arrivata da noi ce la mette tutta per non passare inosservata. Se l'adattamento dei nomi di Mario e Luigi è filato liscio come l'olio, non possiamo dire lo stesso per gli altri personaggi principali: Peach diventa Principessa Amarena, Toad muta in Ughetto e Bowser si trasforma in un improbabile Re Attila. Dietro queste traduzioni si cela Enrico Carabelli, direttore del doppiaggio che ha curato l'edizione italiana dei Cavalieri dello Zodiaco spesso criticato per le sue scelte ricercate. "Se i bimbi non capiscono chiedano ai genitori, e se i genitori non sanno, si mettano a studiare!" così lo ricorda Ivo De Palma, doppiatore di Pegasus, in un'intervista che ci lascia intuire la filosofia dietro le localizzazioni di Carabelli.

Bowser è decisamente il personaggio che ha subito più stravolgimenti nel Super Mario Bros. Super Show

Seguito da altre due stagioni animate (Le avventure di Super Mario e Super Mario World) prive della sit-com e allietate da una sigla di Cristina D'Avena, il Super Mario Bros. Super Show è una serie cult che ancora oggi vive nel cuore degli appassionati al punto tale da essere omaggiata da Illumination nella campagna di comunicazione di Super Mario Bros. - Il film. La casa di produzione statunitense ha riprodotto il Super Mario Rap che precedeva le puntate mantenendone le atmosfere retrò e invitando gli spettatori a chiamare il numero (davvero attivo!) in sovraimpressione, in una trovata di marketing che ha ben fatto leva sul fattore nostalgia.