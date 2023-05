Dragon Ball, il cosplay di Videl di elia.fery è semplice ma molto fedele

Torniamo nuovamente in quel di Dragon Ball con questo bel cosplay di Videl da parte di elia.fery, che in questo caso riprende un personaggio a dire il vero non molto sfruttato rispetto ad altri del folto cast dell'opera di Akira Toriyama ma anche per questo particolarmente affascinante.

La cosplayer riproduce Videl, nella foto pubblicata su Instagram, nella sua tipica tenuta da allenamento, una delle mise più note del personaggio in questione, a dire il vero anche piuttosto semplice da ricostruire rispetto ad altri costumi della serie. L'abbigliamento è semplice ma ricostruirlo alla perfezione non è banale, e si può dire che elia.fery ci sia riuscita in pieno.

La riproduzione risulta dunque molto fedele al modello originale, con le varie caratteristiche azzeccate. Peraltro, si tratta della versione di Video con i capelli corti, forse sfruttata meno dalle cosplayer rispetto alla prima versione del personaggio adulto, risultando decisamente convincente, anche grazie alla capigliatura e al trucco.

D'altra parte, Videl è un personaggio che si lascia particolarmente voler bene, con la sua tipica determinazione che la porta poi a far parte del gruppo di protagonisti come compagna di Gohan.

