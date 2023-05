Google Pixel Tablet: le caratteristiche trapelano prima della presentazione al Google I/O

Il nuovo Google Pixel Tablet dovrebbe essere una delle maggiori novità annunciate da Google in occasione del suo evento annuale Google I/O, che si terrà questa settimana il 10 maggio 2023, alcune caratteristiche tecniche sono trapelate prima della sua presentazione.

Sembra che Amazon Japan si sia lasciata sfuggire una pagina sul dispositivo in questione, finita online evidentemente per errore e contenente tutte le specifiche e caratteristiche tecniche di Google Pixel Tablet. Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali, ma data la fonte si possono considerare piuttosto attendibili.



Il dispositivo portatile è un tablet basato ovviamente su Android e facente parte della linea Pixel, che comprende anche i celebri smartphone di Mountain View. In base a quanto emerso, dovrebbe trattarsi di tablet con schermo da 11 pollici, dotato di chip Google Tensor G2 (lo stesso presente in Google Pixel 7) e 8 GB di RAM, con memoria d'archivio fino a 256 GB.

Il display dovrebbe essere un LCD con risoluzione 2560x1600, 500 nit di luminosità e batteria in grado di garantire fino a 12 ore di video in streaming, oltre al supporto per la penna USI 2.0 stylus. La dotazione del dispositivo comprende anche due camere da 8 Megapixel, quad speaker, tre microfoni, porta USB-C e Wi-Fi 6.

Dal medesimo leak è trapelato anche il prezzo, che in Giappone è di 79.800 yen per il modello con memoria da 128 GB, ovvero circa 540 euro. In precedenza, tuttavia, erano emersi rumor che parlavano di un prezzo di partenza di circa 600 euro, dunque su questo aspetto dobbiamo attendere chiarimenti.

La data d'uscita potrebbe essere il 20 giugno 2023. Nel frattempo, attendiamo di vedere il Google I/O 2023 che si terrà mercoledì 10 maggio 2023, con tutte le novità in arrivo.