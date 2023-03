Google I/O 2023: data dell'evento di presentazione su Android, Pixel, IA e altro

Google I/O 2023, il principale evento di presentazione sulle novità che riguardano la compagnia di Mountain View, ha una data fissata per quest'anno, nella quale potremo avere probabilmente informazioni su Android, Pixel, IA e tanto altro: il 10 maggio 2023.

Secondo quanto riferito dalla compagnia, il Google I/O si terrà dunque il 10 maggio 2023 come evento in presenza, ma difronte a un "pubblico dal vivo in quantità limitata", all'interno dello Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California.



Si tratta di un ritorno all'evento in presenza dopo alcuni anni di interruzione, visto che da quello del 2020 in poi l'organizzazione ha prima cancellato direttamente l'evento e poi optato per trasmissioni in digitale, a causa della pandemia da Covid-19.

In ogni caso, anche questa volta l'evento sarà trasmesso in livestream, dunque si potrà seguire anche a distanza con le notizie che arriveranno in diretta. Non sono ancora noti i contenuti precisi, ma possiamo aspettarci diverse novità riguardanti Android e i vari servizi e app Google, oltre probabilmente a dei riferimenti sul futuro di Pixel.

In particolare, si punta a questo evento per avere possibili notizie su Pixel 7a e forse anche su Pixel 8, mentre parte dell'evento sarà anche dedicato alle tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate all'interno di Google, visto anche che la recente presentazione di Bard non è andata precisamente come previsto.