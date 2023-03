GrimGrimoire OnceMore: demo disponibile su PS4, PS5 e Nintendo Switch

In vista del lancio di GrimGrimoire OnceMore su PS5, PS5 e Nintendo Switch del prossimo mese, Vanillaware e NIS America hanno pubblicato una demo gratuita del gioco, che potrete scaricare dagli store digitali delle rispettive piattaforme già da ora.

Non sono stati svelati dettagli precisi sui contenuti della demo, ma sappiamo per certo che sarà possibile trasferire i dati di salvataggio alla versione completa qualora decidiate di acquistarla. Di conseguenza supponiamo che permetterà di giocare alle fasi iniziali del gioco, il che permette sicuramente di farsi un'idea sulle dinamiche di gioco.

Potrete scaricare la demo per PS5 e PS4 tramite il PlayStation Store a questo indirizzo e per Nintendo Switch dall'eShop da qui. Di seguito trovate il trailer pubblicato in occasione del lancio di questa versione di prova di GrimGrimoire OnceMore:

GrimGrimoire OnceMore è la versione rimasterizzata dello strategico in tempo reale di Vanillaware pubblicato su PS2 nell'ormai lontano 2007. Oltre a un comparto grafico tirato a lucido, questa riedizione include una serie di cambiamenti alle meccaniche di gioco, un nuovo livello di difficoltà, un cast di doppiatori inedito, l'aggiunta della Gallery Mode e la possibilità di salvare manualmente la partita anche durante gli scontri.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che GrimGrimoire OnceMore sarà disponibile in Europa a partire dal 7 aprile 2023.