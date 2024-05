La ricerca su Google sta per vivere una rivoluzione grazie all'IA di AI Overviews

Al cuore di questa trasformazione si trova " AI Overviews ", la nuova generazione del motore di ricerca Google che mostra risposte generate dall'IA in cima ai risultati per la maggior parte delle query. Questo strumento è in grado di creare pagine di risultati completamente personalizzate, adattate al contesto e alle necessità dell'utente che le effettua.

In linea con la sua consolidata reputazione, l'azienda ha investito in diverse innovazioni mirate a sfruttare la tecnologia per supportare le attività di ricerca , che possono riguardare sia la risposta a domande specifiche sia l'assistenza nella pianificazione e nell'ispirazione.

Ci pensa Gemini

Nel video fornito dall'azienda viene illustrato come il logo di Gemini inizierà a comparire in cima, sotto la barra di inserimento del testo, fornendo risposte generate in base alle query.

Per alcune categorie di ricerca, come ristoranti, ricette, film, musica e libri, Google presenterà una nuova pagina organizzata dall'IA.

Ma non solo: Google mira anche a diventare un assistente per la pianificazione dei pasti della giornata e dei viaggi.

Attraverso la sottoscrizione a Search Labs, gli utenti potranno creare piani alimentari personalizzati o trovare idee per i loro itinerari, adattando i suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale alle proprie esigenze.

Gli utenti che sottoscrivono potranno accedere a funzionalità ancora più avanzate, come la capacità di semplificare il linguaggio nell'AI Overview, esplorare argomenti complessi o formulare domande più dettagliate in una sola ricerca, ricevendo risposte esaustive su una singola pagina.

Infine, Google sta sviluppando una funzione che permetterà di utilizzare un video come query di ricerca, aprendo così nuove possibilità per la ricerca online.