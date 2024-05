Epic Games Store: giochi AAA gratis ogni settimana per un mese, per un noto leaker

Come saprete, l'Epic Games Store regala ogni settimana uno o più giochi ai propri utenti. Di norma, quando rende disponibili i giochi della settimana corrente svela anche quelli in arrivo sette giorni dopo. In certi periodi dell'anno però rende il tutto una sorpresa, di norma perché ha in serbo qualcosa di più interessante rispetto al solito. Ora, secondo quanto indicato dal noto leaker billbil-kun, Epic Games sta per rendere disponibili giochi AAA ogni settimana per un mese.

billbil-kun è un noto leaker che da anni svela in modo corretto e in anticipo i giochi dell'Epic Games Store, dell'Humble Bundle, del PS Plus e non solo. Ovviamente quanto da lui riportato non è una informazione ufficiale, ma comunque è una delle fonti più affidabili in questo ambito.

È comunque sempre possibile che quanto da lui indicato sia scorretto o che Epic Games cambi i piani all'ultimo minuto, spostando un certo gioco a una data differente o cambiandolo poiché per qualche motivo gli accordi con l'editore di turno sono cambiati.