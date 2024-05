Kingdom Come: Deliverance 2 ha terminato le 508 ore di registrazione del protagonista

Vavra afferma che Kingdom Come: Deliverance 2 è il gioco che il team ha sempre voluto realizzare e che, con l'aumento delle dimensioni dello studio che ha ora raggiunto un numero di dipendenti pari a circa 250 dipendenti, dispone delle risorse e dell'esperienza necessarie per realizzare quello che avrebbe voluto creare con il primo capitolo.

Lo sviluppatore Warhorse Studios ha rivelato che le battute di Tom McKay per Kingdom Come: Deliverance 2 sono ora pronte, frutto di 508 ore di registrazione . Tom McKay è l'attore che interpreta il protagonista di Kingdom Come: Deliverance 2, Henry di Skalltz.

Kingdom Come: Deliverance 2, si torna in Boemia

Henry di Skalltz in Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 riprenderà la struttura del primo capitolo, ovvero quella di un gioco di ruolo d'azione a mappa aperta nel quale possiamo evolvere il nostro personaggio in totale libertà. Avremo la possibilità di definirne le caratteristiche, decidere in modo stratificato e realistico cosa fargli indossare, sia per la vita di tutti i giorni che per le fasi in cui sarà necessario impugnare le armi e dare battaglia.

Il team ha anche affermato che il sistema di combattimento è stato pensato per essere un po' più accessibile a questo giro, ma manterrà sempre un alto livello di realismo così da farci sentire veramente guerrieri nel medioevo. Potremo sfruttare vari tipi di armi corpo a corpo o dalla distanza, ovviamente.

Sappiamo anche che Kingdom Come: Deliverance 2 includerà diverse etnie, per rispondere alle controversie dell'originale. L'uscita è prevista per il 2024, quindi non manca troppo considerando che l'annuncio è avvenuto da poco tempo.

Vi ricordiamo infine che la prenotazione Amazon di Kingdom Come: Deliverance 2 è ora disponibile con anche uno sconto.