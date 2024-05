Tokyo Game Show 2024: le date e la locandina ufficiale, 'Aprire la strada al mondo con il gioco'

La Computer Entertainment Supplier's Association ha svelato la locandina principale del Tokyo Game Show 2024, creata dall'illustratore Kukka per il quinto anno consecutivo. Il tema di quest'anno è "Aprire la strada al mondo con il gioco". Il Tokyo Game Show 2024 si terrà dal 26 al 29 settembre presso la Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.

L'immagine, che vedete in apertura alla notizia, mostra una serie di personaggi femminili con i capelli azzurri che camminano in aria sopra un agglomerato di oggetti. L'immagine è un po' caotica e ci sono tanti elementi, ma ci sentiamo di affermare che si tratta dell'interno di una casa, come una sorta di visione dall'alto di una serie di stanze senza che però queste siano separate da dei muri. Vediamo ad esempio un letto castello, dei computer, una classica sedia da gaming, magliette, quadri, piante decorative e tanto altro.

Focalizzandoci su ciò che è in primo piano, le varie ragazze impugnano vari oggetti ispirati dal mondo del gaming. A destra vediamo ad esempio una sorta di fucile giocattolo con una serie di pulsanti, come se fosse un controller. La ragazza centrale impugna due controller in stile VR e infatti sulla sua testa vediamo anche un caschetto per la realtà virtuale. Alla sua sinistra la terza ragazza ha una sorta di spada fantasy e in testa una visiera tipica di un elmo medievale. Ci sono poi versioni più low-poly delle ragazze agli estremi e anche dei controller che svolazzano. La nostra parte preferita è lo squaletto con le cuffie che sta per mangiarsi un cubo arancione.