Tokyo Game Show: i grandi assenti della fiera giapponese

Anche quest'anno il Tokyo Game Show è giunto al termine e, con esso, il periodo dedicato alle grandi fiere di settore. La posizione che ricopre il TGS nel calendario degli eventi di settore è una delle più interessanti, un'ultima finestra per gli annunci dell'autunno prima della fine dell'anno. Sebbene parte dell'attesa sia proiettata verso i The Game Awards di dicembre, dove Geoff Keighley ci ha sempre abituato a notevoli anticipazioni tra una premiazione e l'altra, il TGS è forse l'evento che soffre meno la concorrenzialità della macchina d'intrattenimento di Keighley, perché attivo su un mercato non così facilmente penetrabile, nemmeno dal Dorito Pope.

Come sappiamo, sono stati diversi negli anni i fattori a cambiare la strategia di comunicazione dei publisher, prima tra tutti la pandemia. Per questo il Tokyo Game Show, da caldissimo momento dell'anno, foriero di grandi novità, ha spinto sempre di più sul fronte consumatori, diventando un palcoscenico marginale per gli annunci di rilievo. La summa di questa strategia si è vista quest'anno, in cui il TGS ha totalizzato il più alto numero di biglietti venduti, uno showfloor con stand giganteschi e bellissimi, file interminabili per provare i giochi portati dai publisher. Giochi che però la stampa internazionale ha avuto modo di testare in eventi a porte chiuse o durante gli appuntamenti di Summer Game Fest e Gamescom. Non fraintendeteci, di sorprese sullo showfloor ne abbiamo avuto, come le demo di Like a Dragon: Infinite Whealth o Decapolice.

Forse però, come un po' tutti, avremmo preferito qualche annuncio in più. Accetteremmo questa comune strategia dei publisher giapponesi se fossimo in un periodo di magra, in cui è davvero impensabile vedere l'annuncio di nuovi grandi titoli. Ma non è questo il momento, perché sono diversi i giochi che avrebbero meritato almeno un piccolo teaser. Produzioni che raccogliamo in questo articolo speciale, dedicato a quelli che, secondo noi, sono stati i grandi assenti del Tokyo Game Show 2023.