Baldur's Gate 3: un bug vi può portare in un paradiso spaziale pieno di uomini nudi

Baldur's Gate 3 è un gran gioco, ma purtroppo include anche qualche bug. Alcuni sono seri problemi, altri invece sono perlopiù curiosità simpatiche come quella segnalata da un utente su X. Precisamente, il bug in questione può trasportarvi in un paradiso spaziale pieno di uomini nudi.

Il tutto era stato segnalato il 21 settembre dall'utente amirdrassil, che ha spiegato: "Il mio bug preferito di Baldur's Gate 3 è quello per cui a volte, casualmente, se le cose vanno male, in particolare con le mod, si viene teletrasportati nello spazio, circondati da un gran numero di uomini nudi, e tra loro, uno vestito?"

Pochi giorni fa, però, è arrivata una seconda segnalazione dallo stesso utente, che ha compreso che lo spazio nel quale si trovano i modelli poligonali dei personaggi maschili di Baldur's Gate 3 è posizionato leggermente fuori dalla schermata durante la fase di creazione del personaggio. Probabilmente si tratta di uno spazio dove vengono posizionati i modelli per la generazione del nostro PG. È una spiegazione comprensibile e semplice, ma per chi si imbatte nel bug è comunque curioso ritrovarsi nel mezzo di personaggi nudi, all'improvviso.