AMD FSR 3: la tecnologia debutterà oggi in due giochi

AMD FSR 3 è in arrivo oggi in due giochi, per ora non annunciati. L'informazione è stata condivisa da Frank Azor - Chief Architect of Gaming Solutions and Marketing presso AMD - tramite un post su X, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo che FSR 3 - FidelityFX Super Resolution - è stato annunciato da AMD al lancio della serie 7000 di Radeon RX, nel novembre 2022. È servito circa un anno, quindi, per vedere i frutti dell'impegno della compagnia. FSR 3 introduce quello che AMD chiama Fluid Motion Frames e che può essere considerato la risposta di AMD al DLSS 3 di Nvidia. Utilizza una combinazione di upscaling temporale a super risoluzione e generazione di fotogrammi per offrire importanti aumenti di prestazioni nei giochi che lo supportano.

Per quanto riguarda i giochi che sfrutteranno FSR 3, si ritiene che siano Forspoken e Immortals of Aveum, in quanto sono quelli menzionati in un video di un mese fa dedicato alla tecnologia. Ovviamente molti altri giochi supporteranno FSR 3, ma dovremo attendere nuovi annunci in merito.