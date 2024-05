Samsung avrebbe annullato tutti i piani relativi al Galaxy Z Fold economico

Tuttavia, ciò che ha attirato ancora più l'attenzione negli ultimi tempi è la possibilità che l'azienda stesse lavorando a una versione più accessibile del dispositivo, conosciuta già come Galaxy Z Fold FE , che in caso di mancata presentazione a luglio avrebbe potuto comunque vedere la luce entro l'anno.

Meglio di no

Un recente rapporto rivela che Samsung sta attualmente riesaminando i suoi piani riguardo un più conveniente smartphone foldable

La produzione su larga scala avrebbe dovuto avviarsi già a maggio, ma sembra che il pieghevole economico non sia ancora pronto perché secondo Samsung non sarebbe stato un prodotto convincente.

Secondo una fonte di The Elec, ci sarebbero diverse ragioni dietro questa decisione.

Innanzitutto, c'è incertezza su come il mercato avrebbe potuto accogliere questa alternativa a basso costo.

In seconda battuta, il peso e lo spessore del dispositivo erano identici al modello standard, non risultando più sottili rispetto alla concorrenza cinese, aspetto che avrebbe infastidito non poco la casa madre.

Sembra inoltre che nonostante l'azienda avesse rinunciato a implementare il supporto per la S-Pen per rendere il dispositivo più sottile, la cosa non abbia dato i risultati sperati.