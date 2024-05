Nintendo Switch è la console sulla quale Pokémon ha avuto più successo, i 100 milioni sono vicini

Sulla base dei più recenti dati condivisi da Nintendo, scopriamo che Nintendo Switch è la console sulla quale i capitoli principali di Pokémon (quindi senza contare cose come Detective Pikachu, ad esempio) hanno avuto più successo.

Come esemplificato da Pierre485 nel tweet qui sotto, "Switch è la piattaforme di maggior successo per la serie principale di Pokémon con oltre 96 milioni di unità spedite fino a questo momento. Sorpassa le 75.81 milioni di unità di Game Boy e Game Boy Color. E vi è un altro gioco per Switch in arrivo nel 2025".

Come possiamo vedere, i risultati peggiori sono stati ottenuti dai giochi per Game Boy Advance, mentre 3DS è in penultima posizione. Prima di Switch, nessuna generazione di console è stata in grado di battere i primi Game Boy, quindi non è un risultato da poco quello raggiunto da Nintendo Switch.

Come ben indicato da Pierre485, inoltre, nel 2025 arriverà Leggende Pokémon Z-A e, aggiungiamo, i capitoli per Switch continueranno a vendere nel mentre si attende il passaggio alla prossima console. Pare certo inoltre che su Switch la serie supererà per la prima volta i 100 milioni di unità vendute su una sola piattaforma.