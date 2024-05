Assassin's Creed Shadows: le stagioni influiscono su ambientazione e gameplay

Il cambiamento delle stagioni porta con sé le variazioni climatiche che ci si possono aspettare in tale fasi dell'anno in Giappone, con cambiamenti alle condizioni meteo che derivano da queste tra pioggia, vento, neve e altro.

All'interno della storia principale, ci troveremo a veder alternarsi le stagioni, con effetti evidenti nell'aspetto dello scenario , come risulta visibile anche dalle immagini a confronto diffuse proprio per mostrare queste variazioni, in particolare tra primavera/estate e inverno.

Tra le novità che saranno presenti in Assassin's Creed Shadows c'è un ciclo del tempo che comprende il passaggio di diverse stagioni , cosa che influenzerà ovviamente l' ambientazione ma anche alcuni aspetti del gameplay , come spiegato da Ubisoft in questa prima mandata di informazioni.

Variazioni sia estetiche che di gameplay

Lo stesso scenario visto nell'immagine iniziale, ma in versione estiva

I cambiamenti si riflettono anche nella consistenza del terreno e anche nelle caratteristiche dello scenario, in termini di interazione del giocatore con gli elementi dell'ambientazione, perché potranno esserci delle variazioni anche nel mondo di usare tali elementi.

Per esempio, nei mesi più caldi sarà possibile lanciarsi nell'acqua per nascondersi ed evitare nemici, ma d'inverno questa potrebbe essere ghiacciata, eliminando questa possibilità in tale periodo dell'anno.

In primavera ed estate, erba e vegetazione crescono in maniera più netta, offrendo eventuali ripari aggiuntivi e soluzioni per potersi muovere senza essere visti, nascondendosi all'interno di questi elementi, ma anche questi non saranno disponibili nei mesi più freddi.

In inverno, le guardie tenderanno a radunarsi in punti più caldi, magari intorno al fuoco, inoltre la presenza di tempeste o di vento forte possono variare la visibilità dei nemici e la loro possibilità di scorgere la presenza del protagonista.

Assassin's Creed Shadows avrà una mappa di dimensioni simili a quella di Assassin's Creed Origins, che era già decisamente vasta. Per il resto, Ubisoft ha spiegato anche come funzioneranno i due personaggi, mentre altre informazioni potete trovarle nello speciale su tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della serie Ubisoft.