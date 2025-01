Monster Hunter Wilds è sul podio della classifica di Steam a oltre un mese dal lancio

Come ogni martedì mattina è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam nel corso dell'ultima settimana. Al primo posto ritroviamo Steam Deck, seguito da Path of Exile 2 che continua a registrare numeri molto alti in questo inizio di 2025.

Stupisce vedere Monster Hunter Wilds al terzo posto. Senza dubbio l'hunting game di Capcom è uno dei giochi più attesi del 2025, ma era difficile aspettarsi di vederlo sul podio della classifica a un mese e mezzo dal debutto nei negozi, fissato per il 28 febbraio. Discorso simile per Sid Meier's Civilization 7 che si è posizionato al quarto posto grazie ai preordini, in vista del lancio in programma per l'11 febbraio.