GameStop regala la speciale carta Pokémon "Terapagos e Amici" per il GCC, ecco come ottenerla

Per celebrare al meglio il prossimo arrivo dell'espansione Evoluzioni Prismatiche del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, la catena GameStop ha deciso di regalare la speciale carta "Terapagos e Amici": scopriamo come ottenerla, considerando che sarà disponibile per un periodo di tempo limitato.

L'ottenimento della carta speciale per il GCC Pokémon è legata ad acquisti da fare presso un punto vendita Pokémon entro un dato limite di tempo, ma rappresenta un'occasione molto interessante per i grandi appassionati della serie e collezionisti di carte più o meno rare.

Fino al 15 febbraio, con una spesa minima di 29,90€ sui prodotti Pokémon presso GameStop, sarà possibile ottenere l'esclusiva carta promozionale "Terapagos e Amici".