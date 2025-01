Il CEO di NVIDIA difende il prezzo elevato della RTX 5090 rispetto alla 5080

Intervistato dal portale Szyunze, Jen-Hsun Huang, il CEO di NVIDIA, pur ammettendo che il prezzo della nuova scheda grafica di punta di compagnia è alto, ha spiegato che si tratta di un prodotto pensato per soddisfare le esigenze di appassionati che hanno in casa una postazione di altissimo livello simile a un home theater, su cui magari si è già investito 10.000 dollari tra monitor/TV e impianto audio e vuole completare il tutto con la migliore scheda grafica possibile. Ovvero, il meglio per chi cerca il meglio , e di conseguenza il prezzo per forza di cose non può essere basso , da qui spiegate le enormi differenze a livello hardware e di prezzi tra la RTX 5090 e la scheda della fascia immediatamente precedente, ovvero la 5080.

Pochi giorni fa NVIDIA ha presentato al CES 2025 di Las Vegas la nuova linea di schede grafiche della famiglia RTX 5000. Come prevedibile la RTX 5090 avrà un prezzo molto alto: parliamo di 2.389 euro contro i 1.199 euro della RTX 5080, con un rincaro di circa il 20% rispetto alla RTX 4090 lanciata nel 2022.

"Gli appassionati vogliono solo il meglio"

"Se qualcuno vuole il prodotto migliore, sceglierà sempre quello migliore. Il mercato non è così segmentato", ha detto Huang in merito alle differenze prestazionali e di prezzo delle due nuove GPU top di gamma di Nvidia. "E i nostri appassionati, se vogliono il meglio, non si accontenteranno di qualcosa di leggermente migliore o di risparmiare 100 dollari scegliendo qualcosa di un po' peggiore. Vogliono solo il meglio".

Il CEO di NVIDIA mentre presenta la RTX 5090 al CES 2025

"Certo, 2.000 dollari non sono pochi e il valore è sicuramente elevato. Ma tenete presente che questa tecnologia viene utilizzata nella configurazione del vostro PC di livello home theater. E quel PC, dove probabilmente avete già investito circa 10.000 dollari in monitor e sistema audio, avrà sicuramente bisogno della migliore GPU. Molti dei nostri clienti vogliono semplicemente il meglio."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la serie RTX 5000 di NVIDIA sarà disponibile a partire dal 30 gennaio. Al lancio saranno disponibili i modelli 5080 e 5090, con a seguire nelle settimane e mesi successivi la 5070 e 5070Ti. Non sono ancora state annunciati dei modelli di fascia bassa, ma è probabile che siano programma anche la 5060 e 5060Ti.

In particolare la RTX 5090 si presenta come un vero e proprio mostro di potenza: parliamo di una GPU con 32 GB di GDDR7, una larghezza di banda di memoria di 1.792 GB/sec e 21.760 core CUDA, con Nvidia promette prestazioni doppie rispetto alla RTX 4090, ovviamente in casi specifici e attivando la nuova funzionalità del Multi-Frame Generation nei giochi che lo supportano.