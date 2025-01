NVIDIA svela la lista dei 75 giochi che supporteranno il DLSS Multi Frame Generation al lancio delle RTX 5000

Come forse già saprete, durante il CES 2025 NVIDIA ha finalmente presentato la nuova line-up di schede grafiche, dalla 5090 alla 5070, che, oltre a un aumento delle prestazioni dal punto di vista dell'hardware, potranno vantare in esclusiva la nuova tecnologia esclusiva Multi Frame Generation per il DLSS 4, che permette di generare tramite l'IA fino a tre fotogrammi aggiuntivi a ogni fotogramma generato in maniera tradizionale, garantendo così un elevato framerate. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra notizia con prezzi e date di uscita delle nuove RTX serie 50 .

La lista di tutti i giochi che supporteranno il Multi Frame Generation da subito

La lista include alcuni dei giochi più popolari su PC e che spesso vediamo tra le posizioni alte delle classifiche di Steam, come ad esempio Cyberpunk 2077, Diablo 4, Ready or Not e Hogwarts Legacy, nonché alcuni dei maggiori titoli dello scorso anno, come ad esempio Indiana Jones e l'Antico Cerchio, God of War Ragnarok, Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Silent Hill 2 e Frostpunk 2, giusto per citarne alcuni.

Senza ulteriori indugi, vediamo la lista dei giochi compatibili con il Multi Frame Generation al lancio delle nuove schede grafiche:

A Quiet Place: The Road Ahead

God of War Ragnarök

Ready or Not

Akimbot

Gray Zone Warfare

Remnant II

Alan Wake 2

Ground Branch

Satisfactory

Aunt Fatima

Hitman World of Assassination

SCUM

Backrooms: Escape Together

Hogwarts Legacy

Senua's Saga: Hellblade II

Bears in Space

ICARUS

SILENT HILL 2

Bellwright

Immortals of Aveum

Skye: The Misty Isle

Crown Simulator

Indiana Jones and the Great Circle

Slender: The Arrival

Cyberpunk 2077

Jusant

Squad

D5 Render

JX Online 3

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Deceit 2

Kristala

Star Wars Outlaws

Deep Rock Galactic

Layers of Fear

Star Wars Jedi: Survivor

Deliver Us Mars

Liminalcore

Starship Troopers: Extermination

DESORDRE: A Puzzle Adventure

Lords of the Fallen

Still Wakes The Deep

Desynced: Autonomous Colony Simulator

Marvel Rivals

Supermoves

Diablo IV

Microsoft Flight Simulator

Test Drive Unlimited Solar Crown

Direct Contact

Microsoft Flight Simulator 2024

The Axis Unseen

Dragon Age: The Veilguard

Mortal Online 2

The Black Pool

Dugeonborne

NARAKA: BLADEPOINT

THE FINALS

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS

Need for Speed Unbound

The First Descendant

Enlisted

Once Human

The Thaumaturge

Flintlock: The Siege of Dawn

Outpost: Infinity Siege

Torque Drift 2

Fort Solis

Pax Dei

Tribes 3: Rivals

Frostpunk 2

PAYDAY 3

Witchfire

Ghostrunner 2

QANGA

World of Jade Dynasty

Ovviamente questo è solo l'inizio, con molti altri giochi che aggiungeranno il supporto al Multi Frame Generation nel tempo e altri che lo avranno sin da subito al lancio. Ad esempio, tra i giochi in uscita in futuro NVIDIA ha confermato Doom: The Dark Ages, Dune: Awakening e The Witcher 4.