Gli smartphone pieghevoli hanno già stufato? Crescita ferma anche nel 2025, Apple pare l'ultima speranza

La crisi dei pieghevoli: cause e speranze

Innanzitutto, Samsung, leader del settore, sta registrando un'adozione più lenta del previsto per il suo Galaxy Z Flip 6 e i modelli precedenti. Le spedizioni di pannelli per Z Flip 6 nel 2024 saranno inferiori di oltre il 10% rispetto a quelle per Z Flip 5 nel 2023. Nonostante si preveda che lo Z Fold 6 superi lo Z Fold 5, l'approvvigionamento totale di pannelli pieghevoli di Samsung diminuirà di oltre il 20%, raggiungendo il livello più basso dal 2021.

Spedizioni di pannelli per smartphone pieghevoli

Anche Huawei ha registrato un calo nell'approvvigionamento di pannelli nel secondo semestre del 2024, con una quota di mercato in calo dal 30% nel secondo trimestre al 13% nel terzo trimestre. Ciò è dovuto principalmente al lancio ritardato di Mate X6 e Pocket 3 e a un approvvigionamento di pannelli per Mate XT, lo smartphone che si piega in tre, inferiore alle aspettative. Le restrizioni sull'importazione di processori avanzati in Cina rappresentano un ulteriore ostacolo per Huawei nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Un altro fattore che contribuisce al rallentamento del mercato è la mancanza di un terzo competitor in grado di sfidare il dominio di Samsung e Huawei. Queste due aziende detengono insieme una quota del 70% dell'approvvigionamento di pannelli e si prevede che tale quota aumenterà ulteriormente nel 2025. Diversi marchi cinesi stanno infatti ridimensionando i propri investimenti nei pieghevoli, a causa di margini limitati, vendite modeste e problemi tecnici.

Quota di mercato dell'approvvigionamento di display per smartphone pieghevoli per marchio

Nonostante questo scenario poco incoraggiante, ci sono motivi per guardare al futuro con ottimismo. Si prevede infatti che, nonostante le difficoltà, Apple entrerà nel mercato dei pieghevoli nel secondo semestre del 2026, dando un nuovo impulso al settore. Inoltre, l'introduzione di nuove tecnologie, come i display arrotolabili e scorrevoli, potrebbe generare nuova domanda.

A conferma di questo trend, DSCC prevede che il 2026 sarà un anno record per i pieghevoli, con una crescita di oltre il 30%, seguita da una crescita di oltre il 20% nel 2027 e nel 2028.

Voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con le previsioni di DSCC oppure pensate che il mercato dei pieghevoli sia già morto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.