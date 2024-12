Alan Wake 2 si aggiorna di nuovo e risolve un problema con un'arma

Alan Wake 2 ha compiuto un anno (e un mese) da non troppo ma è ancora in piena attività, grazie all'arrivo dei DLC e anche grazie al fatto che il gioco ha ancora bisogno di vari aggiornamenti per rimanere al meglio della forma.

Il problema di Alan Wake 2 ora risolto

Il problema era legato precisamente allo shotgun, che molto semplicemente scompariva e non poteva essere utilizzato. Visto che si tratta di un'arma potente e quindi utilizzata, i fan hanno subito notato il problema. Inizialmente erano stati trovato dei metodi per aggirare il problema, ma ovviamente Remedy Entertainment si è attivata per risolvere il tutto.

L'aggiornamento è disponibile su PC (versione 1.2.6), Xbox Series X | S (numero 1.2.0.6) e su PlayStation 5 (categorizzato come 1.200.006). La lista delle correzioni è uguale per ogni piattaforma. Molto semplicemente, il problema della scomparsa dell'arma è stato risolto e, se si carica un salvataggio nel quale l'arma era già scomparsa, semplicemente riapparirà. Non c'è quindi da temere: non si tratta di un bug che rovina il vostro salvataggio.

Infine, viene indicato che questo aggiornamento di Alan Wake 2 risolve anche altri piccoli problemi, che però non vengono citati in modo esplicito.

Segnaliamo anche che Alan Wake 2 ha ricevuto un aggiornamento che risolve alcuni problemi su PS5 Pro.