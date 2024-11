Alan Wake 2 ha ricevuto un aggiornamento ma non c'è ancora il supporto a PS5 Pro

In attesa di interventi più importanti, l'aggiornamento sistema un problema con il rendering delle ombre , che sparivano misteriosamente nel passaggio dalla modalità qualità alla modalità prestazioni sulla nuova console Sony

"Poiché il supporto di PS5 Pro è un lavoro che richiede diversi mesi , il team avrà bisogno di qualche settimana ancora per poter apportare modifiche e miglioramenti all'esperienza. Vi ringraziamo per la comprensione!"

"L'update per PS5 (1.200.005) non contiene nulla di specifico per PS5 Pro , ma desideriamo comunque sottolineare che riceviamo i vostri feedback", ha scritto il team di sviluppo. "Stiamo ancora studiando alcuni aspetti della nuova console per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni. Vi terremo aggiornati."

Il nuovo aggiornamento di Alan Wake 2 sistema alcuni problemi ma non include il supporto a PS5 Pro , che stando alle parole di Remedy Entertainment richiederà ancora un po' di tempo per essere implementato.

Un supporto non perfetto

L'analisi delle prestazioni di Alan Wake 2 su PS5 Pro realizzata da Digital Foundry metteva in evidenza diversi problemi, come detto, legati in particolare alla qualità dell'immagine e all'uso della PlayStation Spectral Super Resolution.

Sarà interessante capire come questi difetti siano stati affrontati e quali miglioramenti arriveranno in concomitanza con il supporto effettivo a PS5 Pro, che tuttavia non è dato sapere esattamente quando arriverà.