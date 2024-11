Sony e Kadokawa, compagnia madre di FromSoftware, parlano di acquisizione da anni: c'era sempre un problema

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Sony e Kadokawa discutono in realtà da anni di una partnership, solo che a quanto pare i dettagli non sono mai andati al posto giusto.

I dettagli del report su Sony e Kadokawa

Nello specifico il report della testata giornalistica americana afferma che Sony e Kadokawa stanno "testando le acque per una potenziale fusione da anni". Tuttavia, il problema sembra essere il "grado di impegno".

PS5 potrebbe beneficiare di nuovi videogiochi esclusivi?

Come si legge nel rapporto, Kadokawa vuole che Sony acquisisca l'intera compagnia o che non acquisti nulla: non vuole vendere solo un pezzo. D'altra parte, Sony vuole solo la proprietà degli asset relativi ad anime e videogiochi, che contribuiranno a costruire il suo portafoglio di IP, ma pare che non fosse interessata al reso della società.

Il gruppo Kadokawa ha diversi sviluppatori di videogiochi sotto la sua bandiera, tra i quali spiccano nomi molto importanti come FromSoftware, Spike Chunsoft, Gotcha Gotcha Games e altri ancora. Ovviamente se Sony entrasse in possesso di questi team, ci sarebbe da capire in che modo li gestirebbe: i giochi FromSoftware diventerebbero esclusive PlayStation?

Per ora questo è quanto sappiamo. Non possiamo affermare per ora che l'acquisizione sia assicurata e dovremo attendere conferme da parte delle due società.