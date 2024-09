Huawei Mate XT: lo smartphone che si piega in tre costa tantissimo

Il lancio ufficiale del Huawei Mate XT Ultimate Design in Cina ha scatenato una serie di video dimostrativi che svelano le caratteristiche di questo innovativo smartphone pieghevole a tre schermi. Le immagini mostrano un dispositivo sorprendentemente sottile, con uno spessore di soli 3,6 mm nella sua configurazione completamente aperta. Questo lo rende ancora più sottile del Pixel Pro 9 Fold di Google, che misura 5,1 mm.

Una volta piegato, il Mate XT raggiunge uno spessore di 12,8 mm, leggermente superiore a quello del Pixel Pro 9 Fold (10,1 mm) e del Samsung Galaxy Z Fold 6 (12,1 mm). Nonostante ciò, il dispositivo rimane comunque compatto e maneggevole, con un peso di 298 grammi. Il display complessivo raggiunge 10,2 pollici (2232 x 3184)

Le prime recensioni evidenziano la versatilità del triplo schermo, che può essere utilizzato per visualizzare contemporaneamente più finestre di app, ridimensionabili a piacimento. Inoltre, il Mate XT viene fornito con una custodia speciale che lo protegge quando è piegato e funge anche da supporto per posizionarlo in verticale, sia aperto sia chiuso.

Alcuni video mostrano una breve rotellina di caricamento durante la transizione dalla modalità a schermo singolo a quella a doppio schermo, ma il display sembra comunque abbastanza reattivo quando si passa dall'orientamento orizzontale a quello verticale. Un aspetto che potrebbe deludere alcuni utenti è la visibilità delle pieghe su entrambe le cerniere, soprattutto sotto determinate angolazioni e condizioni di illuminazione. Tuttavia, quando si guarda lo schermo frontalmente, le pieghe sembrano quasi impercettibili.

Il Mate XT Ultimate Design ha una batteria da 5.600 mAh e supporta la ricarica cablata a 66 W o wireless a 50 W. Include 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Il processore non viene menzionato, ma è sicuro sia un Kirin di Huawei. La fotocamera principale ha un sensore da 50 megapixel, con poi un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. La fotocamera frontale, invece, ha una risoluzione da 8 megapixel.

Il Huawei Mate XT sembra insomma offrire un'esperienza d'uso unica grazie al suo triplo schermo. Nonostante alcune piccole imperfezioni, come la visibilità delle pieghe, è quindi sicuramente interessante. Il problema principale sembra però essere il prezzo: viene infatti venduto a 19.999 yuan, che al cambio attuale sono oltre 2.500 euro.

Voi che cosa ne pensate? Acquistereste uno smartphone così? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.