PlayStation Store dà il via a Il Pianeta degli Sconti, tra le offerte anche God of War: Ragnarok e Alan Wake 2

Il PlayStation Store ha dato il via a "Il Pianeta degli Sconti", una nuova promozione che coinvolge quasi 3.000 tra giochi per PS4 e PS5, DLC ed edizioni speciali di ogni genere. Vediamo alcune degli sconti più interessanti.

Iniziamo da Hogwarts Legacy che ora può essere vostro al prezzo di 25,49 euro nella versione Digital Deluxe, anziché i canonici 84,99 euro. Passando dal mondo dei maghi a quello della mitologia norrena, God of War: Ragnarok è in promozione a 49,59 euro per PS5 e a 39,89 euro per PS4, con uno sconto di circa il 40% sul totale. Proseguiamo con Alan Wake 2, al momento disponibile al prezzo minimo storico di 38,99 euro per la versione Standard e di 51,99 euro per la Deluxe Edition, in entrambi i casi con uno sconto del 35%.