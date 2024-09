Apple iPad Air da 11 pollici è in sconto su Amazon, in due tagli di memoria: vediamo i prezzi

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Apple iPad Air da 11 pollici, sia nel modello da 128 GB che in quello da 256 GB. Lo sconto è del 7% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Nel caso del modello da 128 GB, non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma parliamo di 10€ di differenza. Nel caso invece della versione da 256 GB è il prezzo migliore mai proposto sulla piattaforma. Il tablet è venduto e spedito da Amazon. Sono disponibili in più colori, anche se in quantità limitate.