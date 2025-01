Ninja Gaiden 4 pare essere quasi pronto: è già nella fase di rifinitura finale

Ninja Gaiden 4 è stato da poco annunciato ma non ci sarà da attendere molto per la sua pubblicazione. Sappiamo che il gioco è previsto per il 2025 e - secondo quanto indicato dagli autori - è già completo al 70-80% . In pratica, il videogioco si trova già nella fase di rifinitura finale in vista della pubblicazione.

Cosa ha detto Platinum Games su Ninja Gaiden 4

Parlando con Xbox Wire, Nakao afferma che lui e il suo team stanno continuando a collaborare con Team Ninja per assicurarsi "che ogni dettaglio soddisfi le aspettative dei fan". Vediamo le sue parole.

Nakao ha affermato: "Sono in arrivo altre informazioni che vi aiuteranno a capire quanto sia divertente ed emozionante questo gioco, quindi rimanete sintonizzati. Sia come fan che come sviluppatore, farò del mio meglio per offrire un'esperienza che soddisfi tutti".

Ricordiamo poi che Ninja Gaiden 4 è ambientato vari anni dopo Ninja Gaiden 3 in una Tokyo piovosa e cyberpunk. Il gioco avrà un nuovo protagonista di nome Yakumo, ma tornerà anche il noto Ryu Hayabusa, che sarà anche giocabile.

"È passato un po' di tempo dall'ultimo gioco, quindi volevamo un nuovo eroe per rendere la serie più accessibile ai nuovi giocatori", ha spiegato Nakao. "Naturalmente volevamo che anche i fan di vecchia data potessero godersi il gioco, quindi Ryu Hayabusa ha un ruolo significativo nella storia, rappresentando una sfida importante e una pietra miliare per la crescita di Yakumo. Ryu apparirà in tutto il gioco e sarà giocabile, assicurando che la sua abilità e la sua presenza siano profondamente sentite".

Ricordiamo infine che Ninja Gaiden 4 sarà pubblicato da Xbox Game Studios, il progetto ha preso vita grazie a Phil Spencer.