Hogwarts Legacy su PC ottiene il supporto ufficiale per le mod: data di uscita annunciata per l'update gratis

L'arrivo dell'update va di concerto con la distribuzione dell'Hogwarts Legacy Creator Kit su Epic Games Store, uno strumento gratuito che consente di utilizzare elementi di sviluppo ufficiali del gioco per la creazione di nuovi contenuti.

Si tratta di un update che consentirà ai giocatori un accesso semplificato alle mod e al loro utilizzo, con la possibilità di selezionarle e applicarle direttamente dal menù del gioco. Allo stesso modo, i modder potranno sfruttare il kit ufficiale messo a disposizione dagli sviluppatori per espandere le possibilità creative.

Warner Bros, Portkey Games e Avalanche Software si preparano a lanciare il supporto ufficiale per le mod nella versione PC di Hogwarts Legacy , che arriverà attraverso un aggiornamento gratuito il 30 gennaio , dunque questa settimana.

Possibilità estese per nuovi contenuti

CurseForge si occuperà di ospitare e moderare le mod di Hogwarts Legacy, che in questa maniera potranno godere di una selezione curata, rendendone più facile la ricerca e l'utilizzo.

Le mod costruite con il kit consentiranno di creare nuove quest, dungeon e anche altri elementi come personaggi e personalizzazioni aggiuntive, il tutto con una maggiore semplicità sia per i creator che per gli utenti.

Qualche esempio di quello che può venire fuori da questi nuovi strumenti è visibile nel trailer di presentazione dedicato al modding di Hogwarts Legacy riportato qui sopra, che presenta cose piuttosto peculiari come il nuovo dungeon chiamato "Dungeon of Doom".

Nel frattempo, abbiamo visto le evoluzioni di Hogwarts Legacy su PS5 Pro e il fatto che il gioco abbia superato un nuovo traguardo di vendite qualche mese fa.