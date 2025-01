Ubisoft licenzia in Europa presso vari studi e chiude anche un intero team

Ubisoft ha confermato l'intenzione di licenziare 185 dipendenti in Europa come risultato di una più ampia ristrutturazione della compagnia.

I dettagli su Ubisoft Leamington

Ubisoft Leamington era precedentemente noto come FreeStyleGames - lo studio meglio conosciuto per la serie DJ Hero - prima di essere acquisito da Ubisoft da Activision nel 2017. Da allora ha lavorato principalmente come studio di supporto per giochi come Far Cry 5, Avatar e Star Wars Outlaws.

Ubisoft ha dichiarato in un comunicato: "Come parte dei nostri continui sforzi per dare priorità ai progetti e ridurre i costi che garantiscono la stabilità a lungo termine di Ubisoft, abbiamo annunciato ristrutturazioni mirate presso Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stoccolma e Ubisoft Reflections e la chiusura permanente del sito di Ubisoft Leamington. Purtroppo, ciò dovrebbe avere un impatto complessivo su 185 dipendenti. Siamo profondamente grati per il loro contributo e ci impegniamo a sostenerli durante questa transizione".

A seguito di una serie di videogiochi con vendite al di sotto delle aspettative e di un peggioramento delle prospettive finanziarie, Ubisoft ha dichiarato di aver intrapreso "passi decisivi" per rimodellare l'azienda e sta "esplorando attivamente varie opzioni strategiche e capitalistiche per sbloccare il pieno potenziale di valore" dei suoi asset.

Uno degli obiettivi attuali della compagnia francese e di ottenere un ottimo lancio con Assassin's Creed Shadows, per far crescere il valore della compagnia e rimpinguare le casse in previsione della fine dell'anno fiscale. Il gioco è stato rimandato più volte anche per limitare qualsiasi problemi con la pubblicazione. Volete sapere cosa è migliorato in Assassin's Creed Shadows dopo i rimandi? Ubisoft spiega i cambiamenti.