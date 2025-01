Fantasy Life i arriverà anche su PS4 e PS5: trapela la pagina del PlayStation Store

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo arriverà anche su PS4 e PS5, la questione è quasi ufficiale se si considera che è già trapelata al pagina del gioco su PlayStation Store, comparsa per qualche ora e poi rimossa da internet.

A riportarlo è Gematsu, che ha pubblicato anche uno screenshot della pagina in questione, a riprova del fatto che il nuovo gioco di Level-5 arriverà anche sulle piattaforme Sony oltre che su Nintendo Switch. In effetti, il gioco non era stato annunciato come esclusiva legata alla piattaforma Nintendo e l'arrivo su altre console era dunque probabile.

In ogni caso, questa è forse la prima conferma ufficiale del fatto che Fantasy Life i La ragazza che ruba il tempo arriverà anche su PS4 e PS5, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale e non è detto che sia destinata ad essere la stessa di Nintendo Switch.