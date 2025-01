Il produttore di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii conferma una nuova ambientazione

Ryu Ga Gotoku Studios ci porterà ancora una volta nelle isole hawaiane viste in Like a Dragon Infinite Wealth con il suo nuovo videogioco d'azione, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii . Avremo a disposizione una grande ambientazione e, ora, abbiamo avuto modo di scoprire anche un altro pezzo di mappa che sarà disponibile.

I dettagli su Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Il capo produttore di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - Hiroyku Sakamoto - ha spiegato che l'intera Honolulu già visitata nel precedente gioco sarà presente anche in questo capitolo.

"Potrete giocare in tutte le località [delle Hawaii] che avete visto in Infinite Wealth", ha dichiarato Sakamoto. Tuttavia, vale la pena notare che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà un gioco più piccolo rispetto a Infinite Wealth, in termini di attività e contenuti ludici. Di conseguenza, sebbene la mappa non sia più piccola (anzi, visto che si naviga in mare) possiamo aspettarci un gioco più breve

Quanto più breve? Per ora non abbiamo una risposta precisa, ma potete aspettarvi che sia più lungo del 30% rispetto a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, uno dei giochi più brevi all'interno delle produzioni recenti di RGG Studios.

Forse però la grande novità di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è che il gameplay cambia ancora una volta. Si tratta infatti di un gioco d'azione ad alto ritmo, più rapido e con più nemici rispetto ai capitoli classici di Kiryu. Inoltre, vi saranno i combattimenti navali. Se volete scoprire di più, potete leggere il nostro provato nel quale vi spieghiamo che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è sempre più arrembante e senza senso.