Dragon Ball Sparking! Zero svela il primo DLC che aggiunge 11 personaggi e non solo

Verrà pubblicati per i possessori del Season Pass il 20 gennaio e per tutti gli altri il 23 gennaio .

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Spike Chunsoft hanno annunciato Dragon Ball: Sparking! ZERO , il primo pacchetto di contenuti scaricabili, " Hero of Justice ", che aggiunge 11 nuovi personaggi giocabili, un costume e tre battaglie personalizzate.

I dettagli dei contenuti presenti nel DLC di Dragon Ball: Sparking! ZERO

Supponiamo che per molti una delle aggiunte più importanti di questo nuovo pacchetto, vediamo quindi subito quali sono i lottatori che saranno introdotti all'interno di Dragon Ball: Sparking! ZERO tramite Hero of Justice; parliamo di cinque eroi / cattivi con relative varianti tratte da Dragon Ball Super: Super Hero (film di animazione):

Gohan base (Dragon Ball Super: Super Hero)

Gohan Super Sayian (Dragon Ball Super: Super Hero)

Gohan Ultimate (Dragon Ball Super: Super Hero)

Gohan Beast (Dragon Ball Super: Super Hero)

Piccolo base (Dragon Ball Super: Super Hero)

Piccolo Yellow (Dragon Ball Super: Super Hero)

Piccolo Orange (Dragon Ball Super: Super Hero)

Piccolo Gigante (Dragon Ball Super: Super Hero)

Gamma 1

Gamma 2

Cell Max

Nel trailer vediamo i vari personaggi aggiunti all'interno di Dragon Ball: Sparking! ZERO che si esibiscono con le loro mosse più particolari. Ricordiamo inoltre che se avete il Pass stagionale avrete accesso al DLC senza costi aggiuntivi e in anticipo. Tutti gli altri, invece, dovranno comprarlo.

In attesa dell'arrivo del DLC, vi segnaliamo che un torneo ufficiale di Dragon Ball: Sparking! Zero si è trasformato in un disastro comico.