Samsung Odyssey Neo G9: tutte le specifiche del nuovo monitor da gaming 49 pollici ultrawide curvo

Questo Odyssey Neo G9 è perfetto per coloro che desiderano un monitor con una resa visiva eccellente, in grado di adeguarsi sia alle postazioni da gioco che a quelle di lavoro. Samsung ha annunciato il suo arrivo per il mercato italiano a partire dalla seconda metà di agosto. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio quali sono caratteristiche tecniche di questo nuovo monitor curvo Odyssey Neo G9 di Samsung.

Il nuovo monitor Samsung Odyssey Neo G9 si aggiunge alla linea di display pensati per il mercato del gaming. Il produttore sudcoreano ha pensato ad una soluzione curva con una diagonale di 49 pollici ed un formato da 32:9. Si tratta di un prodotto di fascia alta con un prezzo di listino di 2.500€, da non confondere con il fratello Samsung Odyssey G9 che è già acquistabile su Amazon a 1679€ .

Specifiche e caratteristiche

Parte frontale monitor Samsung Odyssey Neo G9

Il monitor Samsung Odyssey Neo G9 è un prodotto di ultimissima generazione dedicato al mondo del gaming. Si tratta del primo pannello Quantum mini-LED curvo del settore, che riproduce anche i dettagli più fini indipendentemente dal gioco riprodotto. La sua particolare forma con un rapporto di larghezza e altezza di 32:9 ed una diagonale da 49 pollici lo rendono un prodotto quasi unico.

La risoluzione complessiva è di 5.120 x 1440 pixel ed il pannello garantisce un tempo di risposta di 1 millisecondo per una latenza minima nei videogiochi più competitivi. La frequenza d'aggiornamento elevata di 240 Hz con il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC lo rendono perfetto per i giocatori più esigenti in termini di prestazioni a schermo.

La tecnologia Quantum Matrix, che sfrutta la potenziata gradazione a 12 bit, offre un maggior controllo della fonte luminosa per riprodurre i contenuti esattamente come sono stati pensati. Infine la tecnologia Quantum HDR 2000 porta la luminosità di picco fino a 2.000 nit ed un contrasto statico di 1.000.000:1.

Nella parte frontale troviamo le porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 per il collegamento al PC e alle console next-gen. Non conosciamo ancora il prezzo ufficiale di listino che però dovrebbe aggirarsi attorno ai 2.500€. In Italia sarà possibile acquistare il nuovo Odyssey Neo G9 a partire dalla seconda metà di agosto.

Parte laterale monitor Samsung Odyssey Neo G9

Scheda tecnica