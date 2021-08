Call of Duty Vanguard: video teaser del "Fronte occidentale" condiviso da Activision

Sono giorni pieni per Call of Duty. La saga di Activision è passata alla Stagione 5 con Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War e, secondo i rumor, si prepara a svelare Call of Duty Vanguard, presunto nome del capitolo del 2021. Ora, Activision - tramite uno YouTuber inglese - ha condiviso un video teaser del gioco. Il filmato è chiamato: "Fronte occidentale".

Come potete vedere, il video teaser di Call of Duty Vanguard è molto breve: dura infatti solo 5 secondi e permette di vedere solo qualche scena sparsa di un'ambientazione boschiva. Possiamo vedere delle barricate fatte di legno e filo spinato, e un cartello con la scritta achtung ("Attenzione", in tedesco). Vediamo anche alcune armi e delle granate. Si tratta probabilmente della Seconda Guerra Mondiale, come vari rumor hanno riportato negli ultimi tempi.

È anche possibile vedere un cartello di una località: Merville. È possibile che si tratti di Merville-Franceville-Plage, comune francese che è stato parte dell'Operazione Tonga, manovra militare legata all'Operazione Overlord, parte dello sbarco in Normandia. Secondo i leak, Call of Duty Vanguard si baserà su una versione alternativa della Secondo Guerra Mondiale, quindi è possibile che il risultato dello scontro di Merville sia diverso nel gioco rispetto a quanto avvenuto nella realtà.

Ovviamente per ora sono solo speculazioni: tecnicamente, Call of Duty Vanguard non è ancora stato confermato e i tweet in questione non specificano che si tratti proprio del nuovo capitolo, ma all'atto pratico sappiamo tutti che è così. Activision stessa ha scherzato sul fatto che rumor e leak sono in arrivo, confermando in pratica che manca poco all'annuncio.