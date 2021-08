Xbox non vuole copiare la strategia delle esclusive PlayStation, dice Phil Spencer

Xbox non ha intenzione di copiare la strategia delle esclusive PlayStation, bensì vuole trovare un percorso differente: lo ha dichiarato Phil Spencer nel corso di un'intervista.

Si tratta dello stesso articolo in cui Spencer ha spiegato che Game Pass non arriverà su PS5 e Nintendo Switch perché sono loro che non lo vogliono, chiarendo anche questo aspetto della sua gestione della divisione Xbox.

"La nostra strategia non è quella di copiare qualcun altro", ha detto Spencer, "eppure talvolta mi viene chiesto dove sia la nostra versione di questo o quel gioco."

"Lavoro nell'industria videoludica da tanto tempo, ho un grandissimo rispetto per tutti gli sviluppatori e conosco molti di loro. Dunque posso dire che va bene fare qualcosa di diverso rispetto alle altre piattaforme."

"Non siamo in questo settore per creare una versione verde di ciò che altri fanno in blu o in rosso. Non è questo l'esempio di creatività che vorrei vedere nell'ambito di questa industria."

Insomma, il succo del discorso è che Xbox non si lascerà influenzare da ciò che fanno i suoi concorrenti, bensì proverà a seguire il percorso che ritiene più opportuno sul fronte dello sviluppo dei giochi, senza rispondere colpo su colpo a determinate esperienze con produzioni similari.