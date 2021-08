PS5 e Xbox Series X|S, differenza di vendite simile a quella di PS4 e Xbox One

La differenza fra le vendite di PS5 e Xbox Series X|S è del tutto simile a quella che c'era fra PS4 e Xbox One durante lo stesso periodo: lo ha dichiarato Mat Piscatella di NPD Group.

Sappiamo che PS5 ha venduto 10,1 milioni di unità, mentre non conosciamo i numeri ufficiali di Xbox, visto che Microsoft non li comunica ormai da diversi anni.

Tuttavia è chiaro che NPD Group ha accesso a tali dati attraverso le proprie rilevazioni ed è per questo che Piscatella ha potuto sbilanciarsi, parlando di un rapporto fra le due console del tutto simile a quello che c'era nella precedente generazione.

Considerando come sono andate le cose fra PS4 e Xbox One, con l'enorme gap creato soprattutto nei primi mesi dalla console Sony, non si tratta ovviamente di una buona notizia per gli utenti Xbox, che magari speravano in un sostanziale equilibrio.

Tuttavia la situazione è in divenire, siamo ancora all'inizio della generazione e Microsoft ha effettuato una campagna di acquisizioni molto importante, che darà i propri frutti e non mancherà di contribuire al successo della piattaforma.