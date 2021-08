Xbox ammira TikTok: vorrebbe una versione videoludica, per Phil Spencer

Phil Spencer, capo di Xbox, ha parlato di Xbox e del fatto che la compagnia ammira TikTok per quanto riguarda la creazione di contenuti da parte degli utenti.

In un'intervista a GamesRadar+, Phil Spencer ha affermato: "TikTok consiste nel trovare ciò che qualcun altro ha fatto, sia che si tratti di un brano musicale che è stato usato, o qualche tipo di meme divertente, e poi la gente lo remixa con il proprio contenuto, e diventa questa cosa quasi perpetua. Penso che dovremmo creare qualcosa di simile nei videogiochi. Penso che dovremmo cercare di aprire questi strumenti, e anche conservare il valore per tutti nella catena produttiva. Vogliamo che i creatori siano in grado di monetizzare ciò che costruiscono, e capirne il valore. E non penso che ci dovrebbe essere un solo genere a cui essere legati."

Ci sono ovviamente giochi che permettono di creare contenuti e condividerli con gli altri giocatori, come Minecraft e Fortnite, ma l'idea di TikTok è più profonda e radicata nell'intera piattaforma e dà maggior valore al content creator. Ovviamente il discorso può essere ampliato anche a YouTube e Twitch, ma TikTok è ancora più accessibile (si può completare l'intera creazione di un video da mobile, il contenuto è più breve e quindi più rapido e facile da creare, si possono sfruttare contenuti creati da altri come base dei propri...).

La creazione di contenuti potrebbe essere in futuro un elemento sempre più importante per i videogiochi. Forza Horizon 5, ad esempio, includerà una modalità chiamata Event Lab che permette di creare gare multigiocatore personalizzate.