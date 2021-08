Humankind: video svela i dettagli sulle fasi finali del gioco, attenti alla bomba nucleare!

In un nuovo video, gli autori di Humankind ci parlano delle fasi finali di gioco, spiegandoci che il giocatore non si annoierà e non passerà il tempo a ripetere le solite azioni, ma avrà anzi accesso a sistemi unici.

Prima di tutto, spiegano che le connessioni tramite rete ferroviaria rendono gli spostamenti molto meno costosi. I treni sono fondamentali per spostare risorse fondamentali come carbone e petrolio. Insieme agli aerei, i treni permettono di muovere maggiormente le proprie armate. Le fasi avanzate di Humankind permettono inoltre, a seconda di come abbiamo evoluto la nostra civiltà, di ottenere tecnologie uniche, come ad esempio i viaggi spaziali.

Questi grandi obbiettivi di Humankind possono essere sviluppati da più città in contemporanea. Queste tecnologie finali richiedono però molteplici stadi di sviluppo: ogni fase ricompenserà con fama ma anche con dei bonus; un facile esempio è il lancio dei satelliti, che permetteranno di vedere maggiormente la mappa.

Il team di Humankind spiega poi che le battaglie cambiano gradualmente con l'invenzione e l'inclusione massiccia della polvere da sparo durante gli scontri. Passando dagli scontri corpo a corpo agli scontri dalla distanza, le unità impareranno a usare il territorio per proteggersi e ottenere bonus difensivi. Ovviamente i mezzi armati e quelli aerei cambieranno ancora di più i combattimenti, rendendoli molto movimentati. Gli aerei da combattimento serviranno per bombardare le aree nemiche e, ovviamente, per difendersi dai bombardamenti nemici, rendendoli fondamentali per le fasi di guerra.

Humankind permetterà anche di sviluppare bombe atomiche, ma si tratterà di una scelta difficile e spesso non consigliata. Si tratta di una tecnologia costosa, che richiede tempo e che potrebbe causare varie ripercussioni: la nucleare, infatti, ha bisogno di un intero turno per arrivare a destinazione e, quindi, i nemici possono lanciare i propri missili. In sostanza, i giocatori tenderanno a non voler usare le nucleari, per evitare la distruzione reciproca. Inoltre altri imperi potranno promuovere una denuclearizzazione e non vedrebbero quindi di buon occhio il possesso di una bomba nucleare.

Infine, vi ricordiamo che Humankind sarà disponibile sin dal D1 su Game Pass in versione PC.