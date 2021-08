Hunter's Arena Legends, la recensione di questo particolare battle royale

Presentato durante il recente State of Play, Hunter's Arena Legends è un gioco che non tutti sanno essere già disponibile in accesso anticipato su Steam da circa un anno. Il titolo sviluppato da Mantisco si propone come un ibrido tra un MOBA e un Battle Royale, inserendo a livello di roster e caratterizzazione artistica numerosi riferimenti alla mitologia asiatica. Hunter's Arena Legends ha oltretutto debuttato tra i giochi del PlayStation Plus di agosto sia per PS4 che per PS5.

il gameplay

Hunter's Arena Legends: l'hud di gioco

Il gioco è sostanzialmente un battle royale in cui il giocatore può scegliere tra un roster di personaggi (attualmente 17) con abilità peculiari e punti deboli. Ogni eroe, infatti, è pensato per dare il meglio in situazioni di corto, medio o lungo raggio attraverso due specifici fattori: le sua abilità e le sue armi. Per quanto riguarda queste ultime, vi sono personaggi dotati di spade, pugnali, mazze chiodate, artigli di ferro, ecc. In base all'arma posseduta dunque, saprete che il vostro stile di combattimento dovrà andare in quella direzione.

Per ciò che concerne le abilità invece, il discorso si fa più intricato. Le abilità di ognuno dei protagonisti è simile a quanto visto con gli eroi di MOBA come Pokèmon Unite o League of Legends. Si tratta infatti di cinque abilità (posizionate di default sui tasti numerici della tastiera) che si legano allo stile di gioco del personaggio: da onde d'urto a regen della vita, da una lingua di fuoco a delle simil granate incendiarie, da colpi in affondo a spazzate ad area, ognuno dei personaggi avrà il suo pool di abilità che andranno a caratterizzare ulteriormente lo stile di gioco.

Hunter's Arena Legends: uno scontro di gioco

A queste mosse speciali bisogna aggiungere i colpi primari con l'arma da taglio e i colpi di arti marziali (rispettivamente tasto sinistro e tasto destro del mouse).

Il combattimento in Hunter's Arena Legends si basa sul concetto della morra cinese: la guardia batte i colpi con le armi, l'arte marziale batte la guardia e i colpi con le armi battono l'arte marziale. Peccato che le abilità battano tutto e il cool down delle stesse sia praticamente inesistente. Effetto ottenuto: uno spam continuo di abilità in cui è impossibile provare a seguire le linee guida della combinazione di sasso, carta e forbice, sprecando in questo modo un'interessante idea. La situazione inoltre è ulteriormente aggravata da un pessimo bilanciamento degli eroi che impedisce ai combattenti ravvicinati di poter utilizzare l'espediente dei danni bonus quando si colpisce un avversario che sta per colpire noi.

Allo stato attuale i personaggi dalla distanza sono in grado di spammare i loro colpi con le armi (e le loro abilità) per impedire ai giocatori di avvicinarsi rendendo impossibile un'azione di controffensiva. L'ulteriore aggravante risiede nella possibilità di fare danno in juggling. Così come in un picchiaduro come Mortal Kombat o Tekken, anche in Hunter's Arena Legends vi sono delle armi e dei colpi in grado di scaraventare in aria l'avversario. Una volta a mezz'aria, si può continuare a colpire il corpo dell'avversario impedendogli qualunque tipo di azione fino alla totale sconfitta. Non vi è modo di affrontare queste situazioni e vi assicuriamo che la frustrazione sarà spesso tanta.