My Friend Pedro: Ripe for Revenge, la recensione

Un esperimento riuscito? Ve lo raccontiamo nella recensione di My Friend Pedro: Ripe for Revenge .

Ebbene, gli autori del gioco hanno pensato bene di portare quell'esperienza anche su iOS e Android , sebbene in una versione davvero particolare, sostanzialmente semplificata sul piano narrativo e caratterizzata da uno stile "chibi" per i personaggi.

Ricordate My Friend Pedro , l'action shooter sviluppato da Deadtoast Entertainment e pubblicato un paio di anni fa, in cui vestivamo i panni di una sorta di mix fra Deadpool e Max Payne impegnato in spettacolari scontri a fuoco in rigoroso bullet time?

In My Friend Pedro: Ripe for Revenge non c'è una sottotrama misteriosa da svelare, né tantomeno richiami all'ultraviolenza: quel tipo di impianto è stato sostituito da uno stile chibi che trasforma sia il protagonista che i vari villain in figure super deformed, eliminando il sangue ma lasciando intatte le pallottole. A tonnellate. E la banana parlante ? Dovremo aiutarla a salvare la sua famiglia.

Nell'originale My Friend Pedro controllavamo un sicario mascherato , privato per qualche motivo della memoria, che si ritrovava a parlare con una... banana. L'unica cosa che ricordava era la sua missione, ovverosia impugnare delle armi e spazzare via un'organizzazione criminale: un compito che solo un folle avrebbe potuto portare a termine, oppure un killer spietato e infallibile. O entrambe le cose.

Gameplay

My Friend Pedro: Ripe for Revenge propone diversi puzzle interessanti durante la campagna.

Sebbene in teoria fosse possibile tradurre il gameplay action shooter del titolo targato Deadtoast Entertainment su mobile, gli autori hanno preferito rivoluzionare l'esperienza anche sul fronte delle meccaniche, disegnando un sistema di controllo basato sul touch screen che a conti fatti avvicina ancora di più il gioco a una sequenza di puzzle da risolvere.

Era fondamentalmente questo il grosso limite di My Friend Pedro: l'impossibilità di creare situazioni spettacolari in maniera libera, come accadeva nel già citato Max Payne, rimanendo invece ancorati al contesto e allo scenario, cioè ai rompicapo creati per l'occasione che dovevamo cercare in qualche modo di risolvere senza lasciarci le penne.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge include anche brevi sezioni di guida.

Il movimento del personaggio in Ripe for Revenge non è diretto, bensì funziona con una sorta di fionda in stile Angry Birds, che però si trasforma in una freccia quando la incliniamo in una certa maniera, consentendoci di scivolare sotto eventuali ostacoli. Il puntamento dell'arma è invece ancora più immediato: basta toccare i bersagli a vista per sparargli.

Il sistema di controllo funziona, ma con due criticità: in primo luogo il gioco non memorizza le azioni a mezz'aria e dunque bisogna ogni volta toccare terra per spiccare il balzo successivo, spezzando un bel po' il ritmo dell'azione. In secondo luogo, anche per i piccoli spostamenti si deve procedere saltellando, e quando accade scatta inevitabilmente un po' di frustrazione.