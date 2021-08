Hades avrà un seguito? Supergiant Games afferma di non averne idea

Uno dei giochi migliori dello scorso anno è stato per certo Hades, il più recente gioco di Supergiant Games, noti autori di Bastion, Transistor e Pyre. Il successo del rogue-lite è stato immenso, certamente superiore ai precedenti titoli del team californiano. Possiamo quindi aspettarci un seguito? Supergiant Games afferma di non averne idea.

Intervistato da NME, Greg Kasavin di Supergiant Games afferma: "Non ne abbiamo idea", quando gli viene chiesto se Hades sarà un'opera auto conclusiva come i precedenti giochi. "In passato non abbiamo mai avuto idea di quello che sarebbe arrivato dopo. Non pianifichiamo mai il nostro prossimo gioco finché non abbiamo finito quello su cui stiamo lavorando. E penso che parte della ragione sia che c'è una piccola superstizione al riguardo nel nostro team, perché vogliamo essere sicuri di essere completamente impegnati sulla cosa a cui stiamo lavorando invece di, sapete, vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso".

Supergiant Games, infatti, non è ancora al lavoro su un nuovo titolo in quanto sta ultimando i lavori sulle versioni Xbox e PlayStation di Hades. Il gioco era stato pubblicato su PC e Nintendo Switch, inizialmente. Indipendentemente da quale sarà il progetto, Kasavin afferma che il prossimo gioco sarà in qualche modo ispirato da Hades, così come Hades fu ispirato dal suo predecessore, Pyre. Kavasin conferma che Supergiant non riparte completamente da capo con ogni progetto, ma mantiene ciò che ha funzionato e ci costruisce sopra altro.

Hades

Kavasin aggiunge anche che Supergiant Games vuole senz'altro rimanere un team unito e vuole continuare a creare giochi il più a lungo possibile e, "fintanto che avremo un pubblico così generoso che apprezza i nostri lavori", sarà possibile farlo.

Vi ricordiamo che Hades sarà disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S dal 13 agosto. Nello stesso giorno sarà pubblicato anche su Xbox Game Pass. Le versioni PS5 e Xbox Series X|S propongono 4K e 60 FPS, mentre su Xbox One e PS4 possiamo aspettarci 1080p e 60 FPS.

Ecco infine la nostra recensione di Hades.