FIFA 21: EA dice che i nuovi pacchetti anteprima di FUT sono stati "molto ben accolti"

Durante l'anno EA Sports ha messo sul mercato nuovi pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team nei quali è possibile vedere in anteprima quello che contengono. Secondo il colosso americano sono stati "molto ben accolti" dall'utenza.

La possibilità di sbirciare dentro i pacchetti, in modo da scoprire in anticipo quali carte si potrebbero ottenere, è una novità che EA ha introdotto durante l'anno per sfuggire alle polemiche legate alla vendita di loot box, da sempre più parti equiparate al gioco d'azzardo.

Durante la recente conferenza per i risultati trimestrali il CEO di EA Andrew Wilson ha espresso una cerca soddisfazione per come è stato accolto questo cambiamento. "Sui Pacchetti Anteprima la risposta veloce è che sono stati molto ben accolti", ha risposto il CEO ad un investitore che chiedeva dei feedback su questo cambiamento.

"Sapete, i nostri sviluppatori di FIFA Ultimate Team lavorano sempre a stretto contatto con i giocatori della community. FIFA Ultimate Team è la modalità più giocata e per ampio margine e siamo sempre al lavoro su nuovi, innovativi e creativi modi per intrattenerla, connetterla con gli amici e con il mondo del football, oltre che per far costruire la squadra di FUT."

"I Pacchetti Anteprima, come ho detto, sono stati ben accolti. Abbiamo visto un aumento del coinvolgimento e abbiamo visto un più alto tasso di conversione di chi spende".

I pacchetti antperima di FIFA 21

I Pacchetti Anteprima permettono ai giocatori di vedere il contenuto di una loot box prima di decidere se acquistarla. Terminato il tempo di preview si può decidere se aggiornare il pacchetto o comprarlo.

Il sistema Preview Packs di FIFA Ultimate Team è stato introdotto a giugno, ed era originariamente progettato per essere online un solo mese. Tuttavia i Pacchetti Anteprima sono adesso un'alternativa ai pacchetti standard presente nei negozi.