EA su Battlefield: "dovreste considerarlo come un live service"

Con Battlefield 2042 pronto a debuttare nel mercato nei prossimi mesi, uno dei punti caldi dell'ultimo incontro con gli azionisti EA è stato proprio il futuro del franchise. In tal senso secondo il CEO Andrew Wilson, Battlefield andrebbe visto come un titolo live service.

Durante la conferenza uno degli azionisti ha chiesto se in futuro il franchise di Battlefield tornerà a una pubblicazione regolare, con un nuovo titolo ogni due anni, come accadeva in passato. A tal proposito, Wilson risponde che per quanto sia un "proposta sensata" e in un certo senso perseguita dalla compagnia, al tempo stesso crede bisognerebbe "pensare a Battlefield come un live service".

"Quello che stiamo facendo con il lancio di questo gioco (Battlefield 2042), rivoluziona e reinventa quello che il nostro titolo di guerra su ampia scala rappresenta in termini di gameplay. Inoltre abbiamo annunciato Battlefield Portal, che coinvolgerà a lungo gli utenti con contenuti realizzati da loro stessi.", ha aggiunto Wilson.

Battlefield 2042



Il focus della compagnia dunque è quello di creare un ecosistema di gioco attivo 365 giorni all'anno e su tutte le piattaforme, supportato da update regolari e per lungo tempo. Inoltre, Wilson vuole espandere questa visione di live service anche in altre aree, come il mercato mobile e quello dei free-to-play.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile per PS5, PC, Xbox Series X | S, PS4 e Xbox One a partire dal 21 ottobre. Di recente EA ha annunciato i requisiti di sistema PC della beta e una fase di testing a numero chiuso.