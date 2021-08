Battlefield 2042 beta: EA svela i requisiti di sistema PC e fase di testing a numero chiuso

EA e DICE hanno annunciato i requisiti di sistema minimi e raccomandati per PC della beta di Battlefield 2042. Inoltre, in attesa della beta pubblica prevista per il mese di settembre, tra il 12 e il 15 agosto inoltre si svolgerà una fase di testing tecnica a numero chiuso.

Questa "beta tecnica", che si svolgerà su PC, PS5 e Xbox Series X | S, era in realtà prevista già per il mese scorso, ma è stata rimandata per dare modo agli sviluppatori di testare le funzionalità cross-play. O forse per via dei possibili problemi con lo sviluppo di Battlefield 2042 suggeriti da un noto leaker. L'accesso sarà consentito a poche migliaia di giocatori. Coloro interessati a partecipare possono tentare la fortuna nella pagina dedicata di EA Playtesting, a questo indirizzo.

Battlefield 2042

Come accennato in apertura inoltre, EA e DICE hanno svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la beta su PC di Battlefield 2042, che trovate di seguito.

Requisiti minimi:

OS: 64-bit Windows 10

Processore (AMD): AMD FX-8350

Processore (Intel): Core i5 6600K

Memoria: 8GB

Memoria Video: 4GB

GPU (AMD): AMD Radeon RX 560

GPU (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Requisiti di rete: connessione internet a 512 KBPS superiore

Requisiti raccomandati:

OS: 64-bit Windows 10

Processore (AMD): AMD Ryzen 5 3600

Processore (Intel): Intel Core i7 4790

Memoria: 16GB

Memoria Video: 8GB

GPU (AMD): Nvidia GeForce RTX 2060

GPU (NVIDIA): AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: 12

Che ne dite, il vostro PC è all'altezza dei requisiti richiesti per la beta di Battlefield 2042?

Vi ricordiamo che lo sparatutto di DICE sarà disponibile a partire dal 22 ottobre per Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X | S e PS5.