Twitch: prezzo dell'abbonamento in Italia abbassato del 20%

Twitch ha annunciato che, a partire da oggi, il prezzo dell'abbonamento in Italia del servizio di video streaming sarà abbassato del 20%. Ovvero, si passa da 4.99€ a 3.99€. Il cambiamento sarà però graduale e per una parte degli utenti ci vorrà anche fino a una settimana prima di vedere il nuovo prezzo.

Ricordiamo che non si tratta di una novità, l'annuncio era stato fatto da Twitch già lo scorso maggio e la compagnia ha introdotto nuovi prezzi per ogni regione nel corso delle settimane e dei mesi. Il momento scelto per l'Italia è quindi l'inizio di agosto 2021.

Secondo Twitch, questa mossa "aumenterà sia l'accessibilità per la community che le entrate per i partner e gli affiliati". Infatti, dopo l'inserimento dei prezzi localizzati in Messico e Turchia, "gli spettatori e le spettatrici hanno regalato un numero di abbonamenti cinque volte superiore." Da quel momento, "un numero maggiore di autori e autrici registra ricavi riconducibili agli abbonamenti, e un numero maggiore di spettatori e spettatrici supporta i propri canali preferiti." I prezzi più bassi sono quindi un vantaggio per tutti.

La differenza di prezzo per l'abbonamento Twitch in Italia non è enorme, in valori assoluti ("solo" 1 eruo), ma per altre regioni del mondo l'inserimento di prezzi localizzati è un grande cambiamento. In Ucraina, ad esempio, si è passati da 130 UAH a 35.99 UAH con una calo del 72%. In Russia si è passati da 399 RUB a 130 RUB per una diminuzione del 67%.

Twitch segnala infine alcuni dati: "Ogni mese oltre 850.000 persone ottengono dei ricavi su Twitch, con l'importo totale delle entrate pagate ai creator che nel periodo 2019-2020 è raddoppiato. La community di Twitch ha guardato, durante il 2020, più di 1 trilione di minuti di contenuti dal vivo, e 13 milioni di persone sono andate in live per la prima volta."

Twitch è una grande piattaforma che propone molteplici contenuti: un esempio è questo streamer che ha finito Sekiro bendato in 4 ore e mezza.