Mario Golf Super Rush: aggiornamento gratis del'5 agosto svelato, le novità

Mario Golf Super Rush ha saputo portare nel mondo del golf tutto lo stile di Super Mario e dei suoi amici. Sin dal D1, il team di sviluppo si è preoccupato di lavorare sui difetti del gioco e di proporre nuovi contenuti. Oggi, 5 agosto 2021, arriva quindi un nuovo update gratis che include varie novità. Vediamole.

Come potete vedere voi stessi dal tweet qui sotto, Mario Golf Super Rush introduce tre novità in termini di contenuti e una modifica tecnica:



Una nuova modalità: i match classificati

Un nuovo personaggio Toadette

Un nuovo percorso: New Donk City

Controlli di movimento migliorati

I match classificati sono un'ottima novità per i giocatori di Mario Golf Super Rush che amano competere con amici e sconosciuti online. Per quanto riguarda Toadette, il nuovo personaggio, possiamo vedere che dispone di un tiro speciale che trasforma la mazza in una piccozza e le permette di fare un lancio particolarmente potente.

Il nuovo percorso di Mario Golf Super Rush - New Donk City - proviene da Super Mario Odyssey. Si tratta di uno dei regni che possiamo affrontare verso metà gioco. Precisamente, nel video condiviso da Nintendo, lo vediamo nella sua versione diurna, con il bel tempo. Nel gioco platform di Mario lo possiamo esplorare anche di notte, con la pioggia, o nella sua versione festival.

Il gioco non è comunque stato apprezzato da tutti: Mario Golf è stato stroncato nei voti di Edge, ad esempio. A inizio luglio, in ogni caso, Mario Golf era in cima ai più venduti della settimana in Giappone.