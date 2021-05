Twitch abbassa il prezzo degli abbonamenti di livello 1 per adeguarli a livello mondiale

Twitch ha deciso di abbassare il prezzo degli abbonamenti di livello 1 per adeguarli a livello mondiale. Il celebre canale in streaming, infatti, ha deciso di bilanciare il costo dell'abbonamento all'economia di ciascun paese. Fino ad oggi, invece, era tutto bilanciato sui 4,99 dollari americani, una cifra bassa per gli USA, ma decisamente meno abbordabile in America Latina, Asia e anche qualche zona d'Europa.

Il prezzo di un abbonamento di livello 1 sul web è più o meno l'equivalente di 4,99 dollari e Twitch si è reso conto che questa cifra non è ugualmente conveniente in tutti i paesi del mondo. Questo rende difficile per molti spettatori sostenere i loro creator preferiti che, di conseguenza, hanno difficoltà a far crescere la propria community.

Tutto questo si riflette chiaramente nei numeri: la percentuale di utenti attivi in Europa o Asia che supportano i creator con un abbonamento è circa il 50% più bassa rispetto al Nord America. In America Latina, è quasi l'80% in meno.

Twitch ritiene quindi sia arrivato il momento di adeguare i prezzi degli abbonamenti a seconda dei diversi paesi. L'obiettivo è quello di mettere gli utenti nelle condizioni di supportare i propri creator, godendo appieno dei benefici dell'abbonamento.

Nei prossimi mesi, Twitch adeguerà il prezzo degli abbonamenti (abbonamenti esistenti, nuovi abbonamenti a pagamento e abbonamenti regalo) nella maggior parte dei paesi, per renderlo più accessibile. I primi paesi dove avverrà questa operazione saranno Messico e Turchia, il 20 maggio 2021.

Dopo Messico e Turchia sarà la volta della gran parte dei paesi in Asia, America Latina, Medio Oriente, Africa ed Europa, a partire dal terzo trimestre 2021.

I prezzi degli abbonamenti, nella maggioranza dei paesi al di fuori degli Stati Uniti, saranno abbassati. Per una lista completa dei paesi dove avverrà la modifica dei prezzi, basta andare qui. Il prezzo dell'abbonamento di uno spettatore dipenderà dal paese in cui vive e dalla modalità di pagamento impostata su Twitch. Per i creator significa i loro spettatori potrebbero vedere prezzi diversi, a seconda del paese dal quale seguono le live.

Questo cambiamento renderà più facile per i creator di tutto il mondo far crescere le loro community, rendendo allo stesso tempo più conveniente per gli spettatori supportarli e accedere ai benefici dell'abbonamento, come la visione senza pubblicità (quando abilitata dal creator), le emotes personalizzate, i moltiplicatori di Channel Point e la modalità chat per i sub.