Resident Evil Village appena sufficiente, distinto Returnal nei voti di Edge

Resident Evil Village non è stato propriamente stroncato ma quasi nei voti di Edge contenuti all'interno del nuovo numero della celebre rivista britannica, perché una sufficienza va decisamente stretta per un capitolo della serie Capcom, mentre Returnal se la cava bene con un buon distinto.

Ovviamente riportare solo i voti numerici racconta solo una parte molto parziale delle valutazioni, ma è tradizione e dunque pubblichiamo anche in questo caso l'elenco dei voti del numero 359 di Edge, che non mancheranno di far discutere anche in questo caso e forse anche più di altre volte.

Resident Evil Village non ha impressionato Edge, anzi

Resident Evil Village si becca infatti un netto "6", cosa piuttosto in controtendenza con le valutazioni che abbiamo visto in giro per la stampa locale a internazionale e che sinceramente si fa un po' fatica a comprendere, ma ovviamente andrebbe letta la recensione per intero per capirne i motivi.

Returnal se la cava invece ottimamente con un "8", che per i parametri della rivista in questione è veramente un ottimo voto, ed è lo stesso assegnato anche a New Pokémon Snap per Nintendo Switch. Bocciati con insufficienze (non gravi) invece Oddworld: Soulstorm e Famicom Detective Club, così come Ashwalker, mentre World of Demons se la cava con un 6.

Vediamo dunque i voti di Edge del nuovo numero: