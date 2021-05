Sony ha brevettato una piattaforma di scommesse e gioco d'azzardo, forse per gli esport

Come individuato dal sito vidaestra.com, Sony ha brevettato un sistema pensato per un sito di scommesse e gioco d'azzardo, probabilmente legato alla volontà della multinazionale giapponese di espandersi nel mercato degli esport.

Il sistema è stato registrato il 13 maggio 2021, nonostante fosse stato presentato alla fine del 2019 da Michael Chow, uno degli ingegneri di Sony che si occupa di machine learning.

La descrizione del brevetto è relativa a un sistema mirato a dare agli spettatori informazioni sulle probabilità legate alle scommesse, pecuniarie o non pecuniarie che siano.

L'idea è che lo scommettitore possa accedere a una specie di simulazione virtuale che gli consenta di studiare in anticipo le probabilità di vincita della sua scommessa, ad esempio fornendogli statistiche o simulando delle situazioni delle partite precedenti. Da qui il sistema studia le probabilità che si ripropongano certe situazioni (ad esempio l'uccisione di tre nemici con una sola granata) e fornisce al giocatore delle opzioni per scommetterci sopra.

Il riferimento a scommesse pecuniarie e non pecuniarie può significare che oltre ai soldi veri, sarà permesso scommettere anche utilizzando oggetti di gioco, come avviene ad esempio con Counter-Strike: Global Offensive.

Come sempre nel caso di brevetti, va detto che non è certo che Sony lo utilizzi. Molti però lo hanno legato al maggiore interesse della multinazionale giapponese per la scena degli esport, con ad esempio l'acquisizione dell'EVO, il maggiore torneo di picchiaduro al mondo.

Pagina del brevetto